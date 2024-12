Rebeldes sírios queimam túmulo do pai de Assad - Imagens mostram homens em uniforme andando pelo mausoléu destruído e em chamas na cidade de Qardaha. Pai do ex-ditador Bashar, Hafez al-Assad governou Síria com mão de ferro entre 1970 e 2000.Rebeldes sírios incendiaram o túmulo do antigo ditador Hafez al-Assad, pai de Bashar al-Assad nesta quarta-feira (11/12), segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, uma ONG sediada no Reino Unido.

Imagens divulgadas pela agência de notícias AFP mostram homens em uniforme andando pelo mausoléu destruído e em chamas na cidade de Qardaha, na região alauita de Lataquia, de onde vem a família Assad, na Síria.

Segundo o Observatório, a ação ocorreu depois de líderes do Comando de Operações Militares terem se reunido com "figuras proeminentes de Qardaha", incluindo xeques tribais da minoria alauita – um ramo do islã xiita ao qual pertence a família Assad – "para obter o seu apoio e restaurar a segurança na região".