Solidão na Alemanha afeta 6 em cada 10 pessoas, aponta pesquisa - Pessoas entre 18 e 39 anos são grupo mais afetado, segundo uma nova pesquisa. Solidão pode causar sérios problemas de saúde.A solidão está se tornando um problema cada vez mais sério na Alemanha e já afeta quase seis em cada dez pessoas no país, aponta uma nova pesquisa realizada por uma das maiores seguradoras do sistema público de saúde.

Ao todo, 57% dos alemães relataram se sentir sozinhos com frequência (4%), ocasionalmente (13%) ou raramente (41%), afirma a Techniker Krankenkasse (TK) em estudo apresentado nesta quarta-feira (11/12).

Esse índice é ainda maior entre pessoas com idade entre 18 e 39 anos, chegando a 68%, sendo que 36% nessa faixa etária relataram sofrer especialmente com a solidão, enquanto esse índice foi de 19% e 21% para as faixas etárias de 40 a 59 anos e acima dos 60 anos, respectivamente.