[Coluna Vozes da Educação] As crianças que a escola não alcança - Educação, sozinha, não dá conta do desenvolvimento saudável. Para ir à escola, crianças precisam viver sem desigualdade ou pobreza.Nos últimos dias, tive duas experiências envolvendo jovens aqui no Rio de Janeiro que me tocaram bastante.

Na primeira, estava na praia de Copacabana com dois sobrinhos e a noiva de um deles. Vieram duas crianças vendendo balas, o mais velho aparentava uns nove anos e duvido que o mais novo tivesse mais do que sete. O segundo parecia ser mais "desenrolado". Perguntei se estava indo para a escola. Ele não respondeu, mas disse uma frase que me chocou: "Tio, não tem umas mulheres para eu transar não? Pode ser essa loirinha que está com vocês mesmo". A loirinha, no caso, é a noiva do meu sobrinho.

A situação foi tão chocante que nem ficamos bravos com o desrespeito. Eu, pelo menos, fiquei muito triste em ver uma criança cuja realidade a impede de ser criança.