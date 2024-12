A decisão do governo de suspender as conversas para adesão da Geórgia à União Europeia pioraram o cenário de violência nas ruas do país.

Candidato único

Kavelashvili, que recebeu o apoio de 224 dos 300 deputados nacionais e representantes regionais convocados, substitui como chefe de Estado Salome Zurabishvili, que se recusa a deixar o cargo por não reconhecer a legitimidade do resultado das eleições parlamentares de outubro.

Candidato único na disputa, Kavelashvili tornou-se assim o sexto presidente na história do país desde a independência da União Soviética, em 1991.

Concorrendo pelo partido governista Sonho Georgiano (SG), o mesmo do premiê Kobakhidze, Kavelashvili atua como deputado desde 2016, depois de uma carreira no futebol como atacante que inclui uma passagem pelo Manchester City nos anos 90.

Nascido em 1971, ele é o fundador do movimento A Força do Povo, que promoveu a aprovação de leis contra influência estrangeira e minorias sexuais – elas foram condenadas pela oposição e pelo Ocidente pela semelhança com as regras draconianas promulgadas pela Rússia para reprimir a oposição e os homossexuais.