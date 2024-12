Refúgio russo de Assad é mistério 7 dias após fuga da Síria

No entanto, a espera não será longa. Ele deve abordar a questão em sua coletiva de imprensa anual em 19 de dezembro.

No caso mais recente do ucraniano Viktor Yanukovych, que Moscou resgatou em fevereiro de 2014, o Kremlin o considerou diretamente responsável pelo seu destino por ter feito ouvidos moucos aos conselhos para reprimir duramente os protestos da oposição.

"A culpa é de Assad"

A propaganda russa demonstrou claramente a mudança na maré em relação a Assad. Em poucos dias, a mídia deixou de rotular os rebeldes da Organização para a Libertação do Levante (Hayat Tahrir al Sham, HTS) como "terroristas" para chamá-los pura e simplesmente de "oposição armada", com a qual Moscou já entrou em contato, de acordo com uma declaração do Ministério das Relações Exteriores russo na quinta-feira.

Tudo para não constranger o Exército russo, incapaz de lutar em duas frentes ao mesmo tempo e atolado em sua atual ofensiva no Donbass.

Assad se tornou uma figura incômoda para a Rússia, já que, assim como os líderes depostos do Iraque, da Líbia e da Ucrânia, o Kremlin não quer que se espalhe a impressão de que seu regime autoritário também tem pés de barro.