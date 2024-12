Ucrânia registra ataques massivos de batalhão norte-coreano em Kursk - Inteligência militar ucraniana disse que tropas da Coreia do Norte começaram a combater em "números signficativos" em estratégia para ganhar território.A Rússia começou a usar tropas norte-coreanas em números expressivos pela primeira vez para realizar ataques contra as forças ucranianas no enclave da região russa de Kursk, afirmou o presidente ucraniano Volodimir Zelenski na noite deste sábado (14/12).

Segundo ele, esse foi o uso mais expressivo de tropas da Coreia do Norte na guerra até agora. "Já temos dados preliminares de que os russos começaram a usar soldados norte-coreanos em seus ataques. Um número significativo deles", disse Zelenski. "Temos informações que sugerem que seu uso pode se estender a outras partes da linha de frente", concluiu.

Kiev já havia identificadoforças norte-coreanas na região de Kursk em outubro, quando houve confrontos menores. Esta, porém, seria a primeira vez que um batalhão teria participado de um ataque massivo contra forças ucranianas. Até agora, a Rússia não confirmou nem negou a presença de norte-coreanos na guerra. A Ucrânia estima que ao menos 11 mil homens da Coreia do Norte engrossam o efetivo russo.