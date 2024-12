Acusado de estupros em série, ex-marido de Gisèle Pelicot pede perdão à família - Em suas últimas palavras antes da sentença, Dominique Pelicot, que por anos drogou a hoje ex-mulher para estuprá-la com estranhos, saúda coragem dela no julgamento.Em suas últimas palavras antes da sentença, prevista para esta quinta-feira, Dominique Pelicot, o principal réu no julgamento no sul da França de 51 homens acusados de violar a ex-esposa dele, Gisèle Pelicot, saudou nesta segunda-feira (16/12) a coragem de sua ex-mulher, que ele drogou por uma década para estuprá-la com estranhos que ele recrutava na internet.

"Gostaria de começar saudando a coragem de minha ex-mulher", disse o homem de 72 anos no último dia de seu julgamento no tribunal de Avignon, no sul da França, onde também pediu à família que aceitasse seu pedido de perdão por tê-la feito sofrer.

Gisèle Pelicot, que se tornou um símbolo global da luta contra a agressão sexual contra mulheres, deixou a sala de audiências sob aplausos e gritos de "bravo" dos presentes.