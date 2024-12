Alemanha: veja quem são os candidatos a chanceler federal e o que eles defendem

Weidel argumenta que os últimos governos acabaram com "a espinha dorsal da indústria alemã" e estragaram "tudo o que funcionava". Como solução, propõe "baixar os impostos e os preços da energia", a reativação de usinas nucleares e de carvão e a retomada da compra de gás natural – presumivelmente da Rússia. Recentemente, defendeu o retorno imediato de sírios refugiados ao seu país de origem, devido ao fim do regime de Bashar al-Assad.

Na economia, uma de suas inspirações é a ex-premiê britânica Margaret Thatcher, que defendeu redução de impostos, corte de subsídios estatais e privatizações.

Friedrich Merz (CDU)

O presidente da União Democrata Cristã (CDU), Friedrich Merz, será o candidato conjunto de seu partido e da União Social Cristã (CSU) nas eleições gerais. Ele desponta como o principal favorito para o cargo. Se o domínio da CDU se confirmar no Bundestag, a ascensão de Merz a chanceler deve depender apenas de sua capacidade de negociar uma coalizão com as siglas menores.

Merz atuou em conselhos corporativos, incluindo a filial alemã da trilionária BlackRock, maior gestora de ativos do mundo. Ele ingressou na CDU aos 17 anos e por muito tempo foi visto como uma figura polarizadora no partido. Merz era rival ferrenho de Angela Merkel dentro da legenda, e sofreu diversas críticas ao longo de sua carreira política pela forma com que se refere a imigrantes.

Em 2009, ele deixou o Bundestag, retornando apenas em 2021, após a aposentadoria de Merkel. Merz nunca ocupou um cargo de gestão pública.