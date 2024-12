Mourão se esforça para ignorar que golpe 'mal feito' ainda assim é golpe

O senador trata do planejamento do golpe como "conversas de WhatsApp", ignorando que, hoje, revoltas populares, revoluções e golpes são fermentados em mensagens com dois tiques azuis. Os serviços de mensagens são mais efetivo para planejar a derrubada de governos do que uma roda de amigos regada a uísque no Clube Militar.

E tentando vender um padrão de golpe das antigas, o general da reserva Hamilton Mourão vaticina que "golpe é como você viu aí na Síria, na Venezuela, na Turquia, é tropa na rua, é tiro, é bomba". Ele remete à imagem histórica de uma fila de tanques descendo de Minas Gerais até o Rio de Janeiro e tirando João Goulart do poder. So last week...

A parceria entre militares e bolsonaristas tentaram criar situações em que os militares interviriam em nome da restauração da paz. Tentaram organizar um levante, queimaram carros e ônibus em 12 de dezembro de 2022, plantaram uma bomba para explodir o aeroporto de Brasília na véspera de Natal daquele ano, planejaram a morte de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes e realizaram o 8 de janeiro de 2023. O que não significa que eles não tentaram, apenas esbarraram na falta de apoio na cúpula das Forças Armadas, da comunidade internacional, de boa parte do empresariado, da sociedade civil, da imprensa.

Mourão se esforça, mas sabe que tudo aquilo não era boa coisa, tanto que faz questão de pedir para o incluírem fora dessa história de conspiração que ocorria na residência oficial do então presidente da República.

"Eu desconhecia toda e qualquer conversa neste sentido. Eu sabia que havia reuniões no Palácio da Alvorada depois do segundo turno, na época o presidente com os comandantes, o Braga Netto, mas desconheço os assuntos", disse. Questionado diretamente se havia participado disso, respondeu: "Nenhuma vez fui chamado para reunião dessa natureza".

O senador chega a chamar os conspiradores de "malucos". Às vezes, a diferença entre um maluco e um herói é que a conspiração do segundo deu certo.