Ciclone Chido deixa centenas de mortos em ilha francesa paradisíaca

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), ele destruiu e danificou várias casas, escolas e instalações de saúde na província de Cabo Delgado, no norte do país. A região foi gravemente afetada, embora a extensão da destruição ainda não esteja clara.

De acordo com o Centro Moçambicano de Proteção Civil, a rede elétrica em Cabo Delgado e na província vizinha de Nampula entrou em colapso, dificultando o trabalho de resgate.

Ao menos quatro pessoas morreram e outras 37 ficaram feridas, anunciaram organizações humanitárias que estão no local, num balanço inicial. Das mortes, três foram registradas em Cabo Delgado e uma em Nampula.

O Chido está atravessando o Malawi em direção ao Zimbábue. No entanto, o serviço meteorológico do Zimbábue espera que o ciclone se enfraqueça. De acordo com as Nações Unidas, o Chido ameaça um total de quase 2,7 milhões de pessoas.

as/ra (Lusa, Efe, ARD)