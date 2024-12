Governo de Israel planeja dobrar população nas Colinas de Golã

Avanço sobre área monitorada pela ONU

Na semana passada, Netanyahu ordenou às tropas israelenses que entrassem na zona-tampão patrulhada pela ONU que desde 1974 separa as forças israelenses e sírias. Essa zona-tampão fica entre a área ocupada por Israel das Colinas de Golã e o restante do território sírio e é supervisionada pela força de manutenção da paz UNDOF, da ONU.

As tropas israelenses também operaram em algumas áreas fora da zona-tampão "para manter a estabilidade", de acordo com militares israelenses. O ministro da Defesa, Israel Katz, ordenou que as tropas "se preparem para permanecer" na zona-tampão durante os meses de inverno.

O líder do grupo rebelde islamista Organização para a Libertação do Levante (HTS, na sigla em árabe), Abu Mohammed al-Jolani, acusou Israel de "uma nova escalada injustificada na região" ao entrar na zona-tampão. Porém, ele acrescentou que "a exaustão geral na Síria após anos de guerra e conflito" não permite ao seu grupo entrar em novos conflitos.

O governo de Israel chamou a incursão no território sírio de uma medida limitada e temporária para garantir a segurança da fronteira após a queda do regime do ditador Bashar al-Assad na Síria e afirmou que não pretende permanecer no local.

Ataques de Israel na Síria