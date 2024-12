Parlamento alemão decide sobre fim do governo Scholz

A convocação do voto de confiança foi formalizada pelo próprio Scholz na semana passada, após semanas de turbulência política na esteira da saída do Partido Liberal Democrático (FDP, na sigla em alemão) da tríplice coalizão partidária que governava a Alemanha desde 2021.

Com a saída dos 90 deputados do FDP, o governo se viu reduzido a uma bancada de 324 parlamentares remanescentes do Partido Social Democata (SPD, a sigla de Scholz) e os Verdes. A atual legislatura do Bundestag tem 733 deputados. Dessa forma, o governo efetivamente acabou virando uma administração de minoria.

A saída do FDP no início de novembro foi barulhenta, com o social-democrata Scholz e o líder dos liberais, Christian Lindner, que ocupava o cargo de ministro das Finanças, trocando acusações em público. Num pronunciamento televisivo, Scholz disse que Lindner havia quebrado sua confiança e só pensava em sua sobrevivência política. O rompimento efetivamente selou o fim da tríplice aliança partidária apelidada de "semáforo", em referência às cores dos partidos que a integravam.

Lindner, por sua vez, acusou Scholz de tentar forçá-lo a suspender o chamado "freio da dívida" do país, um mecanismo semelhante a um "teto de gastos" inscrito na Lei Básica (a Constituição Alemã) que limita severamente a capacidade de endividamento do país. No entanto, a imprensa alemã apontou que um documento elaborado internamente pelo FDP indicou que saída do partido do governo foi cuidadosamente calculada, para que os liberais rompessem com o impopular Scholz e conseguissem recuperar prestígio entre o eleitorado. Após a revelação, Lindner minimizou o impacto do documento.

Crise política e econômica

Após formar uma aliança com os verdes e os liberais, o social-democrata Scholz chegou ao poder em dezembro de 2021, na esteira de 16 anos de governo da ex-chanceler conservadora Angela Merkel.