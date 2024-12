Prisão vip de general contrasta com cana dura da ralé do golpe

Preso às vésperas do Natal num quartel da Vila Militar, no Rio de Janeiro, o general Braga Netto comerá o panetone que o diabo amassou. Foi recolhido a uma "Sala de Estado Maior". Coisa fina. Consiste num apartamento com banheiro privativo, roupas de cama e banho limpas, armário, televisão, geladeira e ar-condicionado. Terá um cardápio de oficial, com café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia.

Braga Netto encontra-se num quartel submetido ao Comando Militar do Leste, que chefiou durante o governo de Michel Temer. Está, por assim dizer, em casa. Terá banhos de sol diários e prolongados. Com alguma camaradagem, circulará pelos corredores da unidade. Em caso de necessidade, terá atendimento médico e odontológico gratuito e imediato.

Em comparação com as acomodações fornecidas à ralé do 8 de janeiro, recolhida ao presídio brasiliense da Papuda e a carceragens estaduais, a hospedagem do general escancara uma das maiores iniquidades sociais do Brasil: a detenção vip.