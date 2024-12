O misterioso canibalismo na Idade do Bronze britânica

Esta é a principal conclusão de um estudo publicado nesta segunda-feira (16/12) na revista Antiquity, liderado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e do qual participaram os pesquisadores Teresa Fernández-Crespo, da Universidade de Valladolid, e Javier Ordoño, da empresa de tecnologias de reconstrução visual Arkikus.

O estudo se baseia na análise de mais de 3 mil ossos humanos de Charterhouse Warren, um sítio arqueológico no Reino Unido da Idade do Bronze, datado entre 2.500 e 1.500 a.C., aproximadamente.

"A datação sugere que o episódio violento ocorreu em algum momento entre 2.210 e 2.010 a.C., portanto, pode ser culturalmente atribuído à Idade do Bronze inicial", afirmou Fernández-Crespo.

Sítio arqueológico excepcional

Até agora, arqueólogos no restante do Reino Unido estudaram centenas de esqueletos humanos da mesma época, mas encontraram poucas evidências diretas de conflitos violentos.

"No Reino Unido, encontramos mais evidências de lesões em esqueletos que datam do período neolítico do que da Idade do Bronze, por isso Charterhouse Warren se destaca como algo muito incomum. [O sítio arqueológico] revela um quadro consideravelmente mais sombrio do período do que muitos esperariam", afirma Rick Schulting, da Universidade de Oxford, o autor principal da pesquisa.