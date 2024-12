[Coluna] Até onde o projeto Lula 2026 ameaça o próprio governo Lula?

Anos traumáticos

Segundo rumores da época, Lula bem que gostaria de ter concorrido novamente em 2014, mas Dilma insistiu em uma nova candidatura. Lula foi pego depois no turbilhão da Lava Jato e não concorreu nas eleições de 2018 por estar na prisão após ser condenado por corrupção. Fernando Haddad assumiu seu lugar na corrida pelo PT – e perdeu para Jair Messias Bolsonaro.

O fato de as conquistas de sua própria presidência terem sido colocadas em risco em meio à crise econômica do governo Dilma, antes de sua reputação ser finalmente destruída pela Lava Jato, deve ter sido traumático para Lula naqueles anos.

Portanto, concorrer novamente em 2022 foi provavelmente uma tentativa de fazer com que ele fosse absolvido pelo povo de todas as acusações com ajuda de uma vitória eleitoral, para que depois pudesse finalmente deixar o cargo de alma lavada.

Essa seria sua última eleição, disse Lula durante a campanha eleitoral de 2022, acrescentando que, se ganhasse, não pensava em concorrer novamente em 2026.

Mas recentemente as coisas parecem ter mudado. Lula afirmou que está preparado para concorrer novamente se necessário – isto é, se não houver outro nome capaz de salvar o Brasil da extrema direita. Mas a decisão sobre isso só seria tomada em 2026, disse. Como Lula sempre vê a si mesmo como o melhor candidato possível, é difícil acreditar que um nome mais adequado surgirá até 2026.