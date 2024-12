Julgamento do STF pode dar mais poder às redes para censurar conteúdos

"É uma posição muito excessiva, mesmo diante dos grandes e evidentes erros e da evidente omissão que as plataformas já demonstraram", diz. E cita o ditado popular: "Mas para todo problema complexo existe uma solução simples e errada."

Ele também implica o Congresso na atual situação, que "fez muito mal" em não concluir o debate e votação do projeto de lei para regular as redes sociais. "Tínhamos uma previsão bastante complexa e detalhada. Goste-se ou não, era um sistema redondo, com algumas arestas a serem aparadas, mas que seria melhor do que a situação que temos hoje."

"Avaliar os conteúdos na escala e velocidade que se espera não é tão simples"

Quando o Marco Civil da Internet foi sancionado, em 2014, um dos objetivos do artigo 19 era proteger a liberdade de expressão de usuários. Pelo andar do julgamento, o que pode ocorrer é o Brasil voltar a um cenário pré-Marco Civil, com mais remoção de conteúdos legítimos, avalia João Victor Archegas, coordenador de Direito & Tecnologia e GovTech do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS).

"As plataformas muitas vezes não sabem que um determinado conteúdo foi compartilhado. Diferentemente do que os ministros [Fux e Toffoli] parecem acreditar, elas não dispõem da tecnologia para avaliar isso na escala e velocidade que se espera", afirma. "Claro que elas têm algoritmos e inteligência artificial cada vez mais sofisticados – mas, ainda assim, determinar se um conteúdo coloca em risco o Estado democrático de direito não é tão simples."

Para dar conta dos riscos que acompanham a eventual declaração da inconstitucionalidade do artigo 19, ele diz que seria necessário estabelecer uma nova regulação sobre o tema. "É uma discussão legítima, mas isso teria que acontecer dentro do Congresso Nacional, para estudar, avaliar e debater quais serão os efeitos de mudar a norma".