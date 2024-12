[Coluna] Caso Pelicot: Vítima de estupro é mais exposta que agressor

Nós, jornalistas, temos culpa nisso. Muitas vezes reproduzimos esse comportamento misógino de forma irresponsável, quando agimos por hábito ou movidos por ímpetos meramente comerciais.

No caso de Gisèle e outras heroínas das causas femininas, seu rosto tem mesmo que estar em paredes, cartazes e muros. Precisamos lembrar de sua força e também do que ela foi vítima, para que isso não se repita.

Mas acredito que Dominique e os outros estupradores de Gisèle, sujeitos que eram considerados "bons cidadãos" e que são homens comuns, que poderiam ser vizinhos de qualquer um de nós (a lista inclui um padeiro, um jardineiro e um bombeiro), também deveriam ter seus rostos estampados em revistas e muros. Precisamos lembrar que até o cidadão comum que mora ao lado pode ser o estuprador. E os homens precisam aprender (mesmo que à força) que violência contra a mulher é um crime sério, do qual você não pode se livrar, e que ficará marcado para sempre.

A força de Gisèle nunca pode ser esquecida. Mas a crueldade do seu marido e dos outros cidadãos comuns que a estupraram também não.

_____________________________

Nina Lemos é jornalista e escritora. Escreve sobre feminismo e comportamento desde os anos 2000, quando lançou com duas amigas o grupo "02 Neurônio". Já foi colunista da Folha de S.Paulo e do UOL. É uma das criadoras da revista TPM. Em 2015, mudou para Berlim, cidade pela qual é loucamente apaixonada. Desde então, vive entre as notícias do Brasil e as aulas de alemão.