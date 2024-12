Terraplanistas admitem erro após missão fracassada na Antártida - Conhecido youtuber defensor da teoria de que a Terra é plana terá que repensar suas crenças após testemunhar o Sol da meia-noite, que comprova esfericidade do planeta. "Às vezes você comete erros na vida", admitiu.Um pastor do Colorado, nos Estados Unidos, decidiu que era hora de resolver de uma vez por todas o debate sobre a forma do planeta Terra. Com isso em mente, ele liderou uma expedição à Antártida que acabou levando mais um grupo de terraplanistas a questionar suas crenças.

Cansado de ver como as pessoas continuavam a debater se vivemos numa esfera ou num disco flutuante, Will Duffy organizou o que ele próprio chamou de "experimento final": uma expedição ao continente gelado com quatro defensores da teoria da Terra plana e quatro apoiadores da concepção científica da Terra como sendo um globo (apelidados jocosamente por seus detratores de "globoterráqueos", um antônimo de terraplanistas) para testemunhar o Sol da Meia-Noite, um fenômeno que só pode ocorrer em um planeta esférico devido à sua inclinação axial.

"Eu criei o 'experimento final' para encerrar este debate de uma vez por todas”, explicou Duffy em um comunicado à imprensa antes da viagem. "Depois de ir para a Antártida, ninguém terá mais que perder tempo debatendo a forma da Terra”, acrescentou.