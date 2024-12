Como o patrimônio cultural sírio pode ser reconstruído?

A organização World Heritage Watch, que tem sede na Alemanha e trabalha na proteção do patrimônio histórico e cultural em todo o mundo, pediu ao governo de transição liderado pelo grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham (HTS) que garanta que o "patrimônio cultural de todos os grupos religiosos e étnicos de todos os períodos da longa história da Síria seja protegido e preservado".

Mas como isso será possível em um momento de muitas incertezas e grande agitação política?

Contabilização de antiguidades perdidas e danificadas

Na Síria, os arqueólogos, junto com especialistas no exterior, têm se esforçado para compreender a extensão dos danos ao patrimônio cultural após tantos anos de conflito armado.

No entanto, iniciativas como o Syrian Heritage Archive Project (Projeto de Arquivo do Patrimônio da Síria, em tradução livre), com sede em Berlim, coletaram e digitalizaram centenas de milhares de fotografias, filmes e relatórios que documentam os tesouros culturais e naturais da Síria antes e depois da guerra.

Fundado também por refugiados sírios que deixaram sua terra natal, o objetivo do projeto é registrar o que foi destruído para que tudo possa ser reconstruído quando houver paz. Em meio ao caos, porém, há muito mistério em relação ao estado dos abundantes patrimônios culturais da Síria.