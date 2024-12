Congresso conclui votação de pacote de corte de gastos

"Os ajustes feitos não afetam o resultado final, mantêm na mesma ordem de grandeza os valores encaminhados pelo Executivo... Acredito que chegamos, em um prazo muito curto, a um resultado preliminar interessante", disse. O impacto econômico do pacote, segundo Haddad, foi reduzido de R$ 71,9 bilhões em dois anos para R$ 70 bilhões.

O ministro afirmou que a medida que causou maior impacto foi a retirada do item que alterava o critério de correção do valor do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). A equipe econômica queria atualizar esse repasse apenas pelo IPCA, em vez da correção atual que leva em conta também a receita do governo federal – o que permite reajustes acima da inflação.

Na tabela apresentada pela Fazenda, essa medida tinha o potencial de gerar uma economia de R$ 800 milhões em 2025 e R$ 1,5 bilhão em 2026.

"Entendemos que a medida [mudança no FCDF] era justa por razão simples. O GDF [Governo do Distrito Federal] é o ente que mais ganha com reforma tributária. A partir do momento em que o imposto vai para o destino, o DF, local de alto consumo, terá ganhado com a reforma tributária. Entendemos que esse fundo teria de ficar dentro do arcabouço fiscal", declarou Haddad.

Medidas alteradas

O texto aprovado nesta sexta pelo Senado limita o crescimento real do salário mínimo a um máximo de 2,5% e muda as regras do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O texto segue para sanção presidencial, entre outras alterações.