Malásia anuncia retomada da busca pelo voo MH370 - Mais de 10 anos após desaparecimento do avião da Malaysia Airlines com 239 pessoas a bordo, país anuncia que vai retomar buscas pelo Boeing 777.O governo da Malásia anunciou nesta sexta-feira (20/12) ter dado sinal verde para a retomada de operações de busca do voo MH370 da Malaysia Airlines, que desapareceu com 239 pessoas em março de 2014.

Em uma coletiva de imprensa, o ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Loke, disse que está negociando um acordo para que a empresa de exploração britânica Ocean Infinity assuma a busca pelo avião em uma área de 15 mil quilômetros a oeste da Austrália.

Loke chamou as informações da Ocean Infinity sobre a possível localização do avião de "confiáveis" e acrescentou que espera assinar um acordo no início de 2025, assim que os termos forem definidos.