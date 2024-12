Ao vivo: cidadão saudita é detido após atropelamento em massa em mercado de Natal na Alemanha; ao menos 11 mortos e dezenas de feridos

"As notícias que vem Magdeburgo sugerem o pior. Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias. Estamos ao seu lado e ao lado do povo de Magdeburgo. Meus agradecimentos às dedicadas equipes de resgate nessas horas de ansiedade."

jps/ra (ots)

Atentado a mercado de Natal em Berlim matou 13 em 2016O atropelamento coletivo em Magdeburg acontece um dia depois do aniversário de oito anos do atentado terrorista ao mercado de Natal de Breitscheidplatz, em Berlim, que deixou 13 mortos. Na noite de quinta-feira, a Igreja Memorial Imperador Guilherme, que fica na praça do atentado, sediou um evento em homenagem às vítimas.

Na noite de 19 de dezembro de 2016, um islamista invadiu o mercado de Natal com um caminhão, que ele roubara de um caminhoneiro que ele matou. Além dos mortos, mais de 60 pessoas ficaram feridas.

O terrorista conseguiu fugir, mas morto preso quatro dias depois em uma troca de tiros com a polícia em Milão, na Itália.

ra (ots)