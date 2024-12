Extremistas desinformam nas redes sobre ataque a mercado de Natal na Alemanha

Entre as mentiras espalhadas nas redes, está a de que o suspeito faria parte de um esquadrão terrorista, e que na mesma hora do atropelamento em massa teria havido também um tiroteio em centro comercial ao lado, como observou o jornal Tagesspiegel. Até o momento, as investigações apontam que o suspeito agiu sozinho.

Outra publicação menciona uma bomba embaixo do veículo do crime, que "felizmente" foi desativada a tempo, e fala ainda de outros suspeitos foragidos, o que não procede.

Contas de extremistas de direita também reenviaram vídeos antigos como se estivessem no contexto do ataque desta sexta – entre eles, o de imigrantes comemorando a queda do ditador sírio Bashar al-Assad, dando a entender que estavam em vez disso festejando o ataque em Magdeburg, segundo informou o Tageschau, portal de notícias de uma das principais emissoras alemãs de TV.

Uma análise das postagens feitas na conta do X atribuída ao suspeito mostra que o tom de radicalização contra o islã e autoridades alemãs aumentou. "Merkel teria de passar o resto da vida na prisão como punição pelo seu projeto criminoso secreto de islamizar a Europa", dizia uma das publicações.

Diversas pessoas teriam procurado as autoridades alemãs para alertar sobre o conteúdo das postagens do suspeito, que até então não estava no radar das forças de segurança como islamista ou potencial ameaça à segurança pública.

A Arábia Saudita também teria alertado as autoridades alemãs sobre o suspeito e pedido a sua deportação, segundo as agências de notícias Reuters e dpa.