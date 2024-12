Imigrante, "islamofóbico", médico, 50 anos: quem é o suspeito de ataque na Alemanha

O suspeito também procurou no passado a DW. Em março de 2021, ele afirmou via Twitter que era espionado por sauditas e pela Arábia Saudita, e acusou as autoridades alemãs de não tomar providências e não levá-lo a sério. Em outubro de 2023, ele escreveu à DW que as autoridades alegaram que o caso dele não seria de interesse público.

"[As autoridades] Permitem que um refugiado saudita esteja exposto a intimidação, vigilância e perseguição", escreveu.

Muitas de suas alegações, porém, não puderam ser confirmadas pela DW.

Em novembro e dezembro deste ano, o suspeito voltou a procurar a DW, com a promessa de oferecer provas. Depois disso, não houve mais contato.

Alertas às autoridades

Diversas pessoas teriam procurado as autoridades alemãs para alertar sobre o conteúdo das postagens do suspeito, que até então não estava no radar das forças de segurança como islamista ou potencial ameaça à segurança pública.