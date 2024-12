Biden comuta pena e tira 37 presos federais do corredor da morte

Execuções aceleraram no governo Trump

A medida que permite execuções para envolvidos em crimes federais ficou congelada por quase duas décadas até ser reativada justamente por Trump, durante seu primeiro mandato, que durou de 2017 a 2021.

Biden, que se opôs à pena de morte em sua campanha presidencial, suspendeu novas execuções a nível federal quando assumiu o cargo em janeiro de 2021.

Nas últimas semanas, Biden enfrentou pressões de democratas, opositores da pena de morte e até líderes religiosos, como o Papa Francisco, para reverter as sentenças antes de deixar o cargo.

"Não se enganem: eu condeno esses assassinos, lamento pelas vítimas de seus atos desprezíveis e sinto dor por todas as famílias que sofreram perdas inimagináveis e irreparáveis", disse Biden em um comunicado. "Mas, guiado pela minha consciência e pela minha experiência, estou mais convencido do que nunca de que devemos acabar com o uso da pena de morte no nível federal", acrescentou. "Não posso ficar de braços cruzados e deixar uma nova administração retomar as execuções que eu suspendi", completou.

A pena de morte a nível federal é mais raramente aplicada que nos estados. Segundo a organização americana Centro de Informação sobre Penas de Morte, apenas 16 execuções federais aconteceram nos EUA desde 1976, quando uma decisão da Suprema Corte do país voltou a permitir este tipo de sentença. Destas, 13 foram aplicadas entre julho de 2020 e janeiro de 2021, o final do primeiro mandato de Trump.