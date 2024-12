Belém: Natal na Terra Santa em meio à guerra - Pelo segundo ano consecutivo, mais importante data cristã é celebrada na cidade berço do cristianismo sob o trauma da devastação da guerra na Faixa de Gaza. Economia local sofre com a falta de turistas e peregrinos.Jesus nasceu em um estábulo humilde em Belém, segundo a história cristã do Natal. O motivo: as hospedarias da cidade não tinham espaço para acolher a família. Mais de 2 mil anos depois, a situação é bem diferente: quase todos os 5 mil quartos de hotel da cidade estão vazios. Faltam turistas. O cenário desolador prejudica não só o setor hoteleiro, mas também os pequenos comércios.

Dono de uma lojinha próxima à Igreja da Natividade, Ramzi Sabella diz ser capaz de se lembrar de praticamente cada turista que visitou seu estabelecimento neste ano. "Há algumas semanas, veio um visitante da Nigéria", relata.

Normalmente, peregrinos cristãos de todo o mundo compram carregadores de celular e paus de selfie em sua loja. O movimento deveria ser grande especialmente agora, no Natal. Mas em tempos de guerra, tudo muda.