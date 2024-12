Zelenski denuncia ataque russo "desumano" no Natal - Kremlin lançou dezenas de mísseis e drones durante a madrugada, danificando novamente instalações de energia da Ucrânia. "Putin escolheu deliberadamente o dia de Natal para atacar", diz Zelenski.O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, condenou nesta quarta-feira (25/12) o que chamou de ataque "desumano" lançado pela da Rússia contra instalações de energia do país no feriado de Natal.

Os alarmes antiaéreos foram acionados no território ucraniano às 5h30 no horário local (0h30 em Brasília). Pouco depois, a Força Aérea informou que a Rússia havia lançado mísseis de cruzeiro Kalibr a partir do Mar Negro.

"(O presidente russo, Vladimir) Putin escolheu deliberadamente o dia de Natal para atacar. O que poderia ser mais desumano? Mais de 70 mísseis, incluindo mísseis balísticos, e mais de 100 drones de ataque. O alvo é nosso sistema de energia”, declarou Zelenski.