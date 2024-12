Avião da Embraer pode ter sido derrubado por míssil russo - Fontes do governo do Azerbaijão ouvidas por agências de notícias levantam suspeita de que aeronave que caiu no Cazaquistão pode ter sido atingida pela defesa aérea russa. Moscou refuta suspeitas. Queda matou 38 pessoas.O avião de passageiros operado pela companhia Azerbaijan Airlines (AZAL) e fabricado pela Embraer cuja queda no Cazaquistão causou a morte de 38 pessoas na quarta-feira (25/12) pode ter sido atingido por um míssil antiaéreo russo, disseram fontes do governo do Azerbaijão ouvidas pelas agências EFE e Reuters, sob condição de anonimato.

De acordo com as fontes, a aeronave, que havia decolado em Baku, no Azerbaijão, teria sido atingida por estilhaços de um míssil terra-ar quando estava no espaço aéreo da cidade de Grozny, na Rússia, onde pousaria.

Elas também afirmaram que autoridades locais não permitiram o pouso de emergência solicitado pelos pilotos do avião, modelo E190 da Embraer, em aeroportos russos e o desviaram em direção à cidade de Aktau, no Cazaquistão. A aeronave teve então sobrevoar as águas do Mar Cáspio.