Colonização europeia deixou cicatriz no DNA do Brasil, diz pesquisadora

Pereira lidera a pesquisa. O objetivo do estudo é aumentar a representatividade da população brasileira nas pesquisas globais sobre o tema. O motivo: as características genéticas dos brasileiros divergem, em grande parte, das de povos de regiões mais avançadas nesses estudos, a exemplo de América do Norte, Europa e Ásia.

Além da predominância de pais europeus, as respostas preliminares mais recentes do estudo também indicam uma mistura de DNAs africanos em solo brasileiro de povos que não se cruzaram na África.

O mapeamento tenta identificar variações genéticas relacionadas às características de saúde da população, trazendo mais conclusões sobre a biologia humana e doenças que futuramente poderiam ser prevenidas e melhor tratadas.

O estudo também pretende investigar a identidade do brasileiro, detectando componentes genéticas que ajudem a entender melhor a história e a evolução do povo do país.

No fim de 2019, logo depois de o projeto ter sido lançado, Lygia afirmou em entrevista à DW que o Brasil detém, provavelmente, o mapa genético mais miscigenado do mundo, devido às suas distintas ancestralidades – africana, indígena, asiática, árabe, europeia.

"O meu rigor [científico] me impede de dizer que é a mais miscigenada. Sigo no meu 'provavelmente'", reitera, em nova conversa com a DW.