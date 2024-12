EUA registra recorde de pessoas em situação de rua

O relatório engloba pessoas que viviam em abrigos de emergência ou que estavam sujeitas a programas temporários de moradia para pessoas em situação de rua.

Custos de moradia e fim de programas de renda

Segundo a Coalizão Nacional de Habitação para Baixa Renda, o aumento acontece em meio a uma pressão generalizada pelos custos de moradia no país. O aluguel médio nos EUA em janeiro de 2024 era 20% mais alto do que no mesmo período de 2021.

Além dos custos com moradia, o relatório do HUD destacou os "salários estagnados entre famílias de renda média e baixa, e os efeitos persistentes do racismo sistêmico" como outros fatores.

Desastres naturais que desalojaram famílias e o aumento da imigração também foram elencados como fatores determinantes para o problema. Outro ponto crítico identificado pela pesquisa foi o fim dos programas de proteção de renda e proibição de despejo que haviam entrado em vigor durante a pandemia de covid-19.

"Embora esses dados sejam quase de um ano atrás e não reflitam mais a situação que estamos vendo, é crucial que nos concentremos em esforços baseados em evidências para prevenir e acabar com a falta de moradia", disse a chefe da agência HUD, Adrianne Todman, em nota.