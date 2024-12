Avião sai da pista, explode na Coreia do Sul e deixa dezenas de mortos - Durante pouso, aeronave com 181 pessoas a bordo saiu da pista e colidiu contra um muro. Dois tripulantes foram resgatados com vida. Falha no trem de pouso teria causado a tragédia.Um avião com 181 pessoas a bordo explodiu neste domingo (29/12) após pousar no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul. Segundo a agência de notícias pública sul-coreana Yonhap, o incidente deixou ao menos 179 mortos. Dois tripulantes foram resgatados com vida. Autoridades confirmaram 176 mortos.

O avião da companhia Jeju Air, com 175 passageiros e seis tripulantes a bordo, partiu da capital da Tailândia, Bangcoc, com destino a Muan, no sul da Coreia do Sul. Segundo autoridades, a aeronave teria tentado um pouso forçado, após a primeira tentativa ter fracasso devido a uma falha no trem de pouso. No entanto, o avião não conseguiu reduzir a velocidade até chegar ao fim da pista, e bateu contra uma parede.

Após a colisão, o Boeing 737-800 explodiu. O chefe do corpo de bombeiros de Muan, Lee Jeong-hyun, disse que a falha no trem de pouso teria sido provavelmente causada por uma colisão com pássaros. Condições meteorológicas adversas também teriam contribuído para a tragédia. O incidente ocorreu às 9h07 (horário local).