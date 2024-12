Renda mediana de brasileiros na Alemanha supera a de alemães - Salário mediano recebido por brasileiros empregados em tempo integral foi de 4.565 euros no final de 2023. Indianos lideram o ranking, com forte presença em matemática, ciências da computação e naturais e engenharia.Os brasileiros que moram na Alemanha e trabalham em tempo integral com recolhimento de seguridade social recebiam no final de 2023 uma renda bruta mensal mediana de 4.565 euros, 620 euros a mais do que os alemães na mesma situação.

Isso coloca os brasileiros entre as nacionalidades com maior renda mediana na Alemanha, à frente dos franceses (4.407 euros) e do grupo de belgas, holandeses e luxemburgueses (4.466 euros), e pouco abaixo dos suíços (4.589 euros) e dos chineses (4.728). No topo do ranking estão os indianos (5.359 euros) e americanos (5.095 euros).

Os dados estão em um estudo divulgado neste sábado (28/12) pelo Instituto da Economia Alemã (IW, do alemão Institut der Deutschen Wirtschaft), sediado em Colônia.