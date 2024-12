Apuração sobre tragédia aérea na Coreia do Sul inclui muro - Caixas-pretas foram recuperadas, e autoridades ainda tentam identificar cinco das 179 vítimas. Especialistas norte-americanos, inclusive da Boeing, participam da investigação.A Coreia do Sul intensificou as investigações sobre o acidente com o avião da Jeju Air no Aeroporto Internacional de Muan ocorrido no domingo (29/12), que matou 179 pessoas que estavam a bordo – apenas dois membros da tripulação sobreviveram.

A aeronave tentou um pouso de emergência de barriga, aterrissando sem o trem de pouso acionado, logo após emitir um pedido de socorro. O avião derrapou no final da pista e explodiu em chamas ao colidir contra uma barreira de concreto e areia após o final da pista.

Um funcionário do Ministério dos Transportes da Coreia do Sul disse que ainda era cedo para comentar sobre um item do manual operacional do aeroporto de 2024, que teria recomendado que a barreira fosse movida para uma distância mais segura em uma expansão futura do aeroporto.