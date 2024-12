As fake news mais bizarras de 2024

2. Nada de chocolate recheado com grilos inteiros

Em 2023, uma empresa alemã de chocolates publicou no Instagram a foto de uma barra de chocolate com grilos inteiros dentro, uma suposta edição especial de "alta proteína" para atletas.

Pouco antes das eleições para o Parlamento Europeu de 2024, a imagem reapareceu, coincidindo com o grande volume de desinformação relacionado à aprovação pela União Europeia de alimentos à base de insetos.

Porém a Rittersport comunicou que na época a foto era apenas uma gag de publicidade, e que até hoje ela não produz nenhum chocolate "grilado".

3. Imigrantes não devoram bichos de estimação

Um dos maiores trotes do ano foi o boato de que imigrantes estavam comendo bichos de estimação, de cães e gatos a gansos – a criatividade do menu não tinha limites. Tudo começou com uma postagem no Facebook, sendo amplificado por Trump em seu primeiro debate televisado com a candidata democrata Kamala Harris.