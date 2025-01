CGU diz que 15% de ONGs analisadas receberam emendas de forma transparente

A CGU (Controladoria-Geral a União) encaminhou nesta quinta-feira (2) um relatório para o STF (Supremo Tribunal Federal) informando que apenas 15% das ONGs que receberam emendas parlamentares foram transparentes sobre o uso dos recursos.

O que aconteceu

CGU analisou 26 ONGs das 676 que receberam verbas entre 2020 e 2024. Levantamento atende uma determinação do ministro do STF, Flávio Dino, que é relator da ação que exige regras de transparência para as emendas parlamentares.

Controladoria estabeleceu critérios para analisar ONGs. Para a avaliação, a CGU considerou as entidades que tiveram valores de emendas empenhados e pagos entre 2 de fevereiro a 21 de dezembro de 2024. Somente 4 organizações divulgaram o recebimento e a execução dos recursos na internet "de forma acessível, clara, detalhada e completa". Confira quais são: