[Coluna] Trump? Não, a pessoa do ano é Gisèle Pelicot

A francesa, que merece todas as homenagens, está na capa da revista Vogue alemã de dezembro. Merecidíssimo. Mas deveria estar ainda em mais lugares como um exemplo de esperança e força.

Rebeca Andrade e Eunice Paiva

Estamos todos precisando de exemplos inspiradores, já que 2024 foi marcado por coisas ruins e muitas delas foram protagonizadas por homens (entre eles, Trump, a personalidade do ano da Time). Elas são tantas que nem cabem neste espaço. Mas no caso do Brasil, por exemplo, esse foi o ano da gente voltar a sentir orgulho do país vendo Rebeca Andrade brilhar nas Olimpíadas, onde a ginasta brasileira ganhou quatro medalhas, entre elas a de ouro no solo.

O momento mais forte dos Jogos Olímpicos foi protagonizado por ela e mais duas mulheres: Simones Biles, a maior ginasta do mundo, e Jordan Chiles. Quando Rebeca foi receber sua medalha de ouro, as duas americanas se ajoelharam no pódio fazendo reverência à Rebeca. A imagem rodou o mundo como exemplo de mulheres apoiando mulheres e de união entre meninas negras. Essa foi a primeira vez na história que um pódio de ginástica artística foi dominado apenas por mulheres negras. Emocionante e poderoso.

E o ano termina com o Brasil torcendo para outra mulher que serve de inspiração: Fernanda Torres, a atriz de 59 anos indicada ao Globo de Ouro (e muito provavelmente ao Oscar) por sua interpretação de Eunice Paiva, no filme Ainda Estou Aqui. Eunice, que foi presa no Dops e viu seu marido "desaparecer" nos porões da ditadura, também é um exemplo de força que inspira, já que lutou no meio da ditadura pela verdade e, depois, foi trabalhar defendendo os direitos de indígenas. As coisas não estão fáceis, mas essas mulheres nos dão um pouco de esperança para 2025.

