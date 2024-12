Coreia do Sul emite mandado de prisão contra ex-presidente - Yoon Suk Yeo foi destituído do cargo após tentativa fracassada de impor lei marcial. Ele ainda conta com proteção da segurança presidencial e é incerto se o mandado será cumprido.Um tribunal da Coreia do Sul emitiu um mandado de prisão contra o ex-presidenteYoon Suk Yeol após ele não se apresentar pela terceira vez para ser interrogado, disseram investigadores nesta terça-feira (31/12).

Yoon foi destituído do cargo pela Assembleia Nacional em 14 de dezembro, mas seu afastamento definitivo depende de uma decisão da Corte Constitucional sobre o processo de impeachment.

Em 3 de dezembro, Yoon declarou uma lei marcial que restringia liberdades políticas e concedia poder aos militares, suspensa por ele seis horas depois após a Assembleia Nacional aprovar uma resolução exigindo o fim da medida.