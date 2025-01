Noruega: 9 em cada 10 carros vendidos em 2024 eram elétricos

Na Alemanha, por exemplo, a experiência é oposta. Em dezembro de 2023, o país acabou com subsídios para compra de carros elétricos, que barateiam o produto, devido a uma crise orçamentária. No Brasil, a reforma tributária recentemente aprovada no Congresso também seguiu no caminho contrário, ao sobretaxar os veículos deste tipo.

Para Ulf Tore Hekneby, chefe da maior importadora de carros da Noruega, Harald A. Moeller, outro ponto favorável é o fato de a Noruega não ter um lobby ativo de fabricantes de automóveis. "Não somos um país produtor de carros. Então, tributar fortemente os carros no passado foi simples", disse.

"Essa é a grande lição: juntar um pacote amplo [de incentivos] e torná-lo previsível para o longo prazo", disse a vice-ministra dos Transportes da Noruega, Cecilie Knibe Kroglund.

Infraestrutura deve se adequar

Com o avanço das vendas, os carros elétricos agora representam mais de 28% de todos os veículos em circulação no país nórdico, segundo dados da Administração Pública de Estradas, e também já superam a quantidade total de carros a gasolina.

A crescente participação pressiona outros setores a se adaptarem. Nos postos de combustível, agora as bombas de gasolina estão sendo substituídas por carregadores elétricos rápidos.