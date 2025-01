Polícia sul-coreana faz operação contra presidente afastado - Investigadores dizem que iniciaram cumprimento de mandado de prisão. Yoon Suk Yeol é acusado de insurreição por declarar lei marcial.Investigadores sul-coreanos se dirigiram a Seul para cumprir um mandado de prisão contra o presidente afastado do país na madrugada desta sexta-feira (03/01, no horário local), Yoon Suk Yeol, que foi destituído do cargo após tentativa fracassada de impor lei marcial.

"A execução do mandado de prisão contra o presidente Yoon Suk Yeol já começou", disse o Escritório de Investigação de Corrupção, que cuida do caso.

Uma centenas de apoiadores do presidente deposto se reuniram ao redor da residência na tentativa de bloquear a ação dos agentes. A emissora YTN relatou que cerca de 2.800 policiais foram mobilizados para a ação, que ocorre sob o receio de Yoon resistir à prisão — na quinta-feira, ele prometeu "lutar até o fim".