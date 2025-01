Virada caótica na Alemanha reacende debate sobre proibição de fogos

A virada transcorreu de maneira pacífica na maior parte do país, mas em alguns locais os serviços de emergência tiveram uma noite movimentada. A pirotecnia provocou cinco mortes, deixou centenas de feridos e fez arder em chamas diversos imóveis, além de estourar vidraças de apartamentos e estabelecimentos comerciais em pleno inverno.

Em algumas cidades, policiais e bombeiros também foram atingidos por fogos de artifício – uma tendência recorrente nos últimos anos. Um policial de Berlim ficou gravemente ferido e precisou ser operado.

"Não há absolutamente nenhuma razão para aceitarmos que os fogos só possam ser usados profissionais em 364 dias do ano, e que em um dia do ano todo mundo possa fazer o que quiser", afirmou às emissoras alemãs RTL e n-tv o ex-prefeito de Berlim Michael Müller, do Partido Social Democrata (SPD).

"Explosivo é coisa para profissional, e não para bêbados festeiros", concordou Vasili Franco, deputado estadual em Berlim pelo partido dos Verdes, em declaração à agência de notícias dpa.

Fogos ilegais nas mãos de amadores

O debate sobre a proibição do uso de fogos por amadores sempre ressurge na Alemanha após o Ano Novo, mas enfrenta resistência de partes significativas da sociedade que consideram o ato uma "tradição".