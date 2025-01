ONGs de Israel acusam Alemanha de sufocar críticos da guerra

O governo alemão "está participando da opressão", disse Beitarie, diretora da Zochrot.

Sergeiy Sandler, da New Profile, concordou. Ele mora em Be'er Sheva, uma cidade no sul de Israel que fica entre dois aeroportos militares. A trilha sonora da guerra em Gaza, que ocorre a apenas 40 quilômetros de sua casa, é o barulho incessante de aviões indo ou voltando da Faixa de Gaza.

É um lembrete constante de que a guerra está tão perto de sua casa. "E o trabalho [da New Profile] pelo menos ajuda algumas pessoas a não participarem diretamente das atrocidades", disse, acrescentando que a entidade está recebendo cada vez mais solicitações de pessoas que querem se abster do serviço militar.

"Posso entender por que o governo israelense quer nos reprimir", disse. Mas, questionou, "é papel do governo alemão impor as demandas ideológicas do governo israelense aos cidadãos israelenses? (...) É papel do governo alemão tentar silenciar o dissenso?"

Em uma declaração por escrito à DW, o Ministério do Exterior alemão rejeitou todas as alegações de que a Alemanha estaria seguindo uma decisão de Israel de silenciar vozes críticas ao governo de Netanyahu, e as classificou como "imprecisas".

