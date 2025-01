Jovem baleada por PRFs não deve ter sequelas permanentes, dizem médicos

No procedimento, o MPF pede que as viaturas que estavam na abordagem sejam recolhidas. As armas dos policiais também devem ser recolhidas e a Polícia Federal, que também abriu uma investigação, deve informar o que já foi apurado sobre o caso, pediu o documento.

Agente envolvidos no caso foram afastados preventivamente das atividades operacionais. Eles são dois homens e uma mulher, informou a corporação em nota.

*Com Estadão Conteúdo