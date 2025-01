Cabos rompidos no Mar Báltico são reparados após suspeita de sabotagem - Dois dos quatro cabos de telecomunicações rompidos em dezembro estão operacionais. Já o Estlink2, de energia, deve levar meses para ser recuperado.Dois dos quatro cabos submarinos de telefonia e internet que conectam a Estônia e a Finlândia pelo Mar Báltico foram reparados após suspeita de sabotagem, informou a operadora finlandesa de telecomunicações Elisa.

As autoridades na Finlândia acreditam que os quatro cabos de telecomunicações, e um cabo de energia, foram rompidos propositalmente em 25 de dezembro, semanas depois que outros cabos na região foram cortados.

Os cabos são reforçados com aço e possuem um diâmetro de pouco mais de dois centímetros, com várias camadas de isolamento protegendo as fibras internas.