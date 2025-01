O que é o metapneumovírus, que tem alta de casos na China - HMPV é um vírus conhecido há décadas e tomado como estável, mas alta de casos levantou preocupações por complicações associadas em crianças, como a pneumonia.O surto de metapneumovírus humano (HMPV) na China tem gerado atenção devido à rápida propagação do vírus respiratório em algumas partes do país.

Nesta segunda-feira (06/01), a Organização Mundial de Saúde (OMS) disse que está em contato com as autoridades locais de saúde e, segundo a China, a escala e intensidade dos casos da doença permanecem baixas em comparação com anos anteriores. O país descarta a possibilidade do vírus levar a uma nova pandemia.

O metapneumovírus humano é um vírus comum que, quando provoca sintomas leves, incorre em tosse, febre e congestão nasal.