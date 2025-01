Onda de frio ártico afeta milhões na região central dos EUA - Mais de 60 milhões são atingidos por uma forte tempestade de inverno, que se desloca de estados centrais, como Kansas e Missouri, para a região leste.Uma tempestade de inverno trouxe neve, gelo e temperaturas congelantes para uma ampla faixa da região central dos Estados Unidos neste domingo (05/01), afetando e deixando em alerta mais de 60 milhões de pessoas em mais de uma dúzia de estados, do Kansas a Nova Jersey.

Os meteorologistas dizem que o clima extremo é causado por um vórtice polar, uma área de ar ultrafrio que circula ao redor do Ártico, mas que pode "escapar" e descer em direção ao sul. Estudos mostram que o aquecimento acelerado do Ártico é parcialmente responsável pelo aumento da frequência com que o vórtice polar amplia seu alcance.

Entre os estados mais atingidos pela onda de frio ártico, que fez as temperaturas despencarem com neve, gelo, chuva e ventos fortes, estão ainda o Missouri, Indiana, Illinois e o Kentucky. Os governadores do Kansas, do Kentucky, do Missouri, da Virgínia, da Virgínia Ocidental e do Arkansas declararam estado de emergência.