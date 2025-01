Síria precisa de tempo para organizar diálogo nacional, diz ministro

DAMASCUS (Reuters) - A Síria levará o tempo que for necessário para organizar uma conferência de diálogo nacional histórica, para garantir que os preparativos incluam todos os segmentos da sociedade, disse nesta terça-feira o ministro das Relações Exteriores do país, Asaad al-Shibani, de acordo com a imprensa estatal.

A conferência tem o objetivo de reunir sírios de toda a sociedade para traçar um novo caminho para a nação, após rebeldes islâmicos derrubarem o presidente autocrático Bashar al-Assad. Assad, cuja família governou a Síria por 54 anos, fugiu para a Rússia.

"Vamos dar um tempo com a conferência de diálogo nacional para ter a oportunidade de formar um comitê preparatório que possa acomodar a representação abrangente da Síria de todos os segmentos e governos", disse Shibani.