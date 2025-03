Coração de Estudante, o hino das Diretas Já

Em novembro de 1983, Milton Nascimento fez três shows no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo. A música escolhida para abrir o álbum que seria gravado ao vivo foi Coração de Estudante. A canção ganhou arranjo de um de seus autores, Wagner Tiso – que, além de reger a orquestra, tocou piano e acordeão.

Composta para o documentário Jango (1984), Coração de Estudante ganhou vida própria. Teve incontáveis regravações, de Mercedes Sosa (1935-2009) a Roberto Carlos, e virou símbolo da redemocratização do país.

"Embora tenha sido menos cantada que Apesar de Você (1978), do Chico Buarque, Coração de Estudante foi o grande hino das Diretas Já", aponta o jornalista Oscar Pilagallo, autor de O Girassol que nos Tinge: Uma História das Diretas Já, o Maior Movimento Popular do Brasil (Fósforo, 2023). "Milton emplacou outras duas músicas na trilha sonora das Diretas Já: Coração Civil, dos versos ‘Os meninos e o povo no poder, eu quero ver', e Nos Bailes da Vida, que diz 'Todo artista tem de ir aonde o povo está'". As duas são do álbum Caçador de Mim (1981).

"A bem da verdade, o hino das Diretas Já foi, de fato, o Hino Nacional Brasileiro", pondera a historiadora Vânia Cury, autora de Como Saímos de Uma Ditadura: Das Diretas Já à Constituição Cidadã (Mórula, 2023). "Sempre que os comícios contavam com a Fafá de Belém, era o Hino Nacional que ela cantava com grande emoção". Outra música de Milton Nascimento bastante cantada por Fafá de Belém nos comícios pelo Brasil afora foi Menestrel das Alagoas (1983). Parceria com Fernando Brant, foi dedicada ao político alagoano Teotônio Vilela (1917-1983).

"Mataram um estudante. E se fosse seu filho?"

Coração de Estudante não foi a primeira canção composta por Milton em homenagem aos estudantes. Sete anos antes, ele gravou Menino no álbum Geraes (1976). A letra de Ronaldo Bastos é inspirada na história do estudante Edson Luís de Lima Souto (1950-1968). Nascido numa família pobre de Belém (PA), cursou o segundo grau no Instituto Cooperativo de Ensino (RJ), onde funcionava o Restaurante Calabouço, frequentado por estudantes de baixa renda. Foi lá que, no dia 28 de março de 1968, durante um protesto contra o aumento no preço das refeições, Edson Luís morreu com um tiro à queima-roupa.