Proibição de touradas com violência divide Cidade do México

Legisladores a favor da medida argumentam que o objetivo não é fazer as touradas desaparecerem, mas evoluírem. Segundo Brugada, não se pode permitir "a crueldade como espetáculo, muito menos o sofrimento duradouro e a morte de um animal por entretenimento".

A decisão também teve apoio da presidente do México, Claudia Sheinbaum, que a descreveu como uma "boa solução" que mantém empregos na indústria das touradas e previne abuso de animais.

Tradição centenária

Se os críticos afirmam que as touradas impõem um sofrimento desnecessário aos animais, os seus defensores argumentam que elas são eventos culturais tradicionais em vários países da América Latina. A prática remonta ao ano de 1529 no território que hoje pertence à Cidade do México.

As touradas também impactam a economia da capital mexicana. Em 2023, elas geraram 50 mil empregos e cerca de 50 milhões de dólares (R$ 282 milhões) na cidade. O setor gera aproximadamente 400 milhões de dólares por ano para o país (mais de R$ 2,2 bilhões), de acordo com a Associação Nacional de Criadores de Touros de Combate no México.

Em um discurso após a votação, o legislador Jesús Sesma, do Partido Verde, reconheceu que a decisão irritaria um segmento da população. "Para as famílias que se sentem frustradas hoje, estamos aqui para dizer que ninguém perdeu seu emprego. Houve um meio termo para continuar com esses espetáculos de touradas, mas agora sem violência," disse.