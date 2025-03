Após ser ameaçada com cortes, Universidade de Columbia cede a Trump - Presidente dos EUA, que acusou instituição de tolerar antissemitismo no campus, havia suspendido repasse de US$ 400 milhões até que instituição atendesse a demandas.A Universidade de Columbia, uma das mais prestigiosas dos Estados Unidos, concordou em atender a uma série de demandas do presidente Donald Trump em troca da liberação de 400 milhões de dólares em verbas federais que haviam sido suspensas sob a justificativa de que a instituição estaria permitindo antissemitismo no campus.

A informação foi confirmada em um documento da universidade, divulgado horas antes de o prazo de uma semana dado pelo governo expirar. Trump critica a forma como a instituição de ensino superior tem lidado com os protestos contra Israel por causa da guerra na Faixa de Gaza, e ameaçava cortar totalmente os repasses de verba pública.

As demandas a serem atendidas incluem mudanças na política de gerenciamento de protestos dentro do campus, com o banimento de máscaras, a proibição de protestos em prédios da instituição e a autorização para remoção ou prisão de pessoas no campus por agentes de segurança.