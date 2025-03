Palestino que ganhou Oscar é agredido e preso na Cisjordânia - 'Sem chão' foi premiado ao mostrar ocupação israelense. Cineasta Hamdan Ballal foi espancado por colonos judeus e preso por policiais israelenses. Suspeita-se de vingança por imagem negativa dos militares no filme.O cineasta palestino Hamdan Ballal foi libertado nesta terça-feira (25/03) de uma delegacia de polícia no assentamento de Kiryat Arba, na Cisjordânia, um dia após ter sido preso pela polícia israelense e espancado por colonos judeus. Ele é um dos diretores de Sem chão (título internacional: No Other Land), Oscar de Melhor Documentário 2025.

Na noite da véspera, Ballal participava de uma reunião para celebrar o fim do jejum diário do Ramadã, no lugarejo de Susiya, perto de Hebron, quando o grupo foi atacado por israelenses.

A esposa do cineasta, Lamia Ballal, conta que agressores de uniforme militar cercaram a casa da família, e seu marido foi ao encontro deles, para impedir que a invadissem: "Os colonos o atacaram e começaram a bater nele. E aí o prenderam."